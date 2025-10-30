2025年10月29日、中国のSNS・微博（ウェイボー）で、日本におけるクマの被害が深刻化していることが紹介されてネットユーザーの注目を集めた。北京ラジオ・テレビ局の微博アカウント「北京時間」は29日、4月からの今年度に日本でクマに襲われて死亡した人がすでに10人に達し、10月だけでも78人がクマに襲われて負傷し、中でも秋田県が35人で全国最多になっていると紹介した。そして、先日就任したばかりの小泉進次郎防衛相が自衛隊