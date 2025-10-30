ワールドシリーズ（WS）開幕前の24日（日本時間25日）、MLB公式サイトはブルージェイズとドジャースの対決を「スプリットが勝敗を左右する最大の要素」と分析していた。2勝2敗で迎えた第5戦では、新人右腕のトレイ・イェサベージ投手が決め球として多投し12奪三振でドジャース打線を圧倒。予測通りの展開となっている。 ■過去最高水準のスプリット使用率 公式サイトによると、WS開幕前の時