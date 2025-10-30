ギックス [東証Ｇ] が10月30日大引け後(17:00)に決算を発表。26年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常損益は1300万円の黒字(前年同期は8100万円の赤字)に浮上し、通期計画の1億2000万円(中央値)に対する進捗率は10.8％となった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-15.0％→4.1％に急改善した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。