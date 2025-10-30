10月29日におこなわれたTBSの定例社長会見で、ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（以下、『じゃあつく』）の快挙が明らかになった。動画配信「TVer」において、第3話の再生回数が442万回を突破したと発表されたのだ。これは、配信開始後1週間集計の数字で、TBSドラマでは2023年8月に放送された『VIVANT』第5話の419万回が最高だった。またドラマ以外の全部門では、2024年12月の『水曜日のダウンタウン』での「名探偵津田