POTは、着物モデル・和文化キュレーターのJin(村上仁葉)氏と、Next Girls Collection総合プロデューサーのMass(増山哲也)氏と共に、日本文化体験シリーズ「和文化リトリート」を始動する。第一回和文化リトリート「和文化リトリート」は、村上仁葉氏が掲げる 「日本文化再興計画」 の一環として開催されるイベントシリーズ。第一弾は11月1日、東京・深川の臨済宗 陽岳寺で開催する。坐禅で心と体を調え、自己探求ワークで"自分にと