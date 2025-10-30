村の駅が運営する「道の駅伊豆月ケ瀬」(静岡県伊豆市)は10月20日、国産かぼちゃを使用した「かぼちゃソフト＆ハロウィンフェア」を開始した。かぼちゃのモンブランソフト期間中は、"秋のごほうびスイーツ"をテーマに、秋の味覚・国産かぼちゃをたっぷり使用し、見た目にも楽しいフォトジェニックなスイーツを販売する。「かぼちゃのモンブランソフト」(550円)は、モンブランのように絞り上げ、クラッシュアーモンド・ピスタチオ・