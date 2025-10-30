モントワールは11月25日、「バズーカキャンディブランズ」から新商品『ジューシードロップグミディッパー』(486円)を全国のスーパーマーケット・ドラッグストア等で発売する。一部量販店では、10月27日から先行販売する。バズーカキャンディブランズ ジューシードロップグミディッパー「バズーカキャンディブランズ」は、米国発の"食べられるエンターテインメント"がコンセプトのブランド。今回発売する商品は、SNSで話題の「ジュ