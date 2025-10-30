自民党広報本部長の鈴木貴子議員が２９日、Ｘを更新。高市早苗総理の愛用ペンが話題となっていることから、鈴木俊一幹事長に突撃し、愛用ペンを取材。１本１００円未満の、多くの人が見慣れた“あの”ペンを紹介した。鈴木幹事長は愛用ペンを聞かれ「これ」と出したのは、事務作業などで多くの人が目にしたことがある緑色のキャップ付き水性ペン。「ボールペンシル、ビー１００って書いてある。どこのメーカーだろう」と紹介。