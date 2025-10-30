トランプ大統領が27日から29日の3日間、日本を訪れ、28日には高市早苗総理と初の日米首脳会談を行った。ともに関係が深かった安倍晋三元総理の話題から打ち解けると、会談後には横須賀基地に移動し、原子力空母ジョージ・ワシントンの上でも演説。トランプ氏が笑顔で紹介すると、高市氏もぴょんぴょんと飛び跳ねてはしゃぐ様子が見られ、賛否ともに大きな反響が生まれた。【映像】トランプ大統領の横ではしゃぎ飛び跳ねる高市総