三井住友信託銀行は、経営が安定して株式上場や売却を視野に入れたスタートアップ（新興企業）への出資に特化した５０億円規模のファンドを設立した。１社当たり最大５億円を出資する。融資や財務担当幹部の育成でも協力し、大型の新規株式公開（ＩＰＯ）などを後押しする。ファンド設立は１０月２３日付。事業分野は特定せず、ＩＰＯを控えた有力企業に資金を振り向け、成長を下支えする狙いがある。企業価値１０億ドル（約