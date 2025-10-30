ロッテは30日、育成ドラフト3位の杉山諒（愛知学院大）の指名挨拶を行った。指名挨拶には榎康弘アマスカウトディレクターと田中良平担当スカウトが出席。杉山は球団を通じて「マリーンズファンの方々をワクワクさせられるような選手になるので、期待しててください！」と意気込んだ。杉山は、脚力に特化した外野手で守備範囲も広く、コンタクト能力も高い、出塁率を見込める選手。担当スカウトは、まだ体の線も細いですが、