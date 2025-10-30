グローバルフォルムコンクリートは10月25日、食品ブランド・MAM CAFEが運営するショップ「MAM CAFE STORE」を、有楽町マルイ1FカレンダリウムF-01区画にオープンした。出店期間は11月6日まで。内祝、お年賀など贈り物に最適なスープセットMAM CAFEは、「古き良きを、新しく。」をテーマとしたフードギフトブランド。代表アイテムの「最中シリーズ」は、七五三の晴れ着や千代紙、雛人形などに宿る日本の伝統美を視覚化し、贈り物に