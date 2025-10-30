嵐山町観光協会は11月29日〜30日、嵐山渓谷バーベキュー場にて「嵐山渓谷紅葉まつり イベントDay」を開催する。嵐山渓谷紅葉まつり イベントDay開催の様子同イベントは、11月15日〜12月7日の期間に実施する「嵐山渓谷紅葉まつり」内にて展開する2日間限定の企画。当日は、「ご当地グルめぐり」と題し、嵐山町観光協会員のキッチンカーやテントでの飲食店出店、新米・農産物などの物販、クラフトなどの販売を行う。飲食には、肉汁う