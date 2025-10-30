浦和大学とイオンリテールは10月18日、イオンモール浦和美園を主な拠点とした地域活性化および教育研究の推進を目的に、産学連携・協力に関する協定を締結した。浦和大学とイオンリテールとの産学連携協定 締結式同協定は、浦和大学の「知」と「人材」、イオンリテールの「地域との接点」を融合し、学生の実践的な学びと地域社会の発展を同時に実現する新たな枠組みとなる。イオンモール浦和美園は、浦和大学から近く、学生にとっ