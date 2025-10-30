兵庫県の海の現状を知って、環境について学んでもらおうと、姫路市家島町の播磨灘・坊勢島で25日、子どもたちを対象とした海の環境学習イベントが行われました。県内の15歳以下の子どもたち18人とその保護者を含めた総勢41人が参加した今回のイベント。まず、妻鹿漁港の坊勢漁協直売所「姫路まえどれ市場」で、魚の種類や漁獲量の減少など、海が抱える問題について学び、子どもたちはいざ、船に乗り込みます。坊勢島近海では