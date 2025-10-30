映画版『ハリー・ポッター』のハリー役で知られるダニエル・ラドクリフが、一人芝居『Every Brilliant Thing（原題）』で、来春ブロードウェイにカムバックすることが分かった。【写真】『ハリー・ポッター』エマ・ワトソンら子役たちの今ビジュアル様変わりした人もョットもダニエルは、2007年にピーター・シェーファーによる心理劇『エクウス』でブロードウェイデビューを果たし、2023年にジョナサン・グロフやリンゼイ・