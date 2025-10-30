『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が全国で絶賛公開中。このほど、本作で胡蝶しのぶの声を演じる声優・早見沙織に取材し、しのぶへの思いを語ってもらった。【全身ショット】美しい！ブラックのドレスを品よく着こなした早見沙織■胡蝶しのぶへの共感と憧れ――胡蝶しのぶのキャラクターと早見さん自身で、重なる部分や共感する部分はありますか。早見：しのぶさんは炭治郎くんたちに対して、ふざけてからかうよ