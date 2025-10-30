大阪・関西万博の「ミャクミャク」とGREEN×EXPO 2027（横浜花博）の「トゥンクトゥンク」のコラボアイテムが、11月4日より再販売される。【画像】ミャクミャク＆お友だちトゥンクトゥンクコラボアイテムミャクミャクと“お友だち”トゥンクトゥンクのコラボアイテムは、発売日に即日完売の大人気となった。待望の再販は、「A4クリアファイル」「アクリルキーホルダー」「ステッカー」の3商品となる。さらに、「ミャクミャ