東京ディズニーシーでは、2026年1月14日より、ディズニーストーリービヨンドの第三弾を開催！今回は、2026年1月14日（水）から3月19日（木）までの間、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにあるエリア「パラッツォ・カナル」に舞台を移して開催します。 東京ディズニーシー「ディズニーストーリービヨンド」第三弾  開催期間：2026年1月14日（水）から3月19日（木）特設サイト：https://www.tokyodisn