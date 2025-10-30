県は庁内の働き方改革に向けたはじめての会議を開きました。県は10月30日、時間外労働を減らすための協定を結んだ東京の会社ワーク･ライフバランスの主導で茺田知事をはじめ部局長以上が参加して庁内の働き方改革に向けたはじめての会議を開きました。会ではこれまでの事例から「自治体の成功ポイントはパラダイムシフト、固定概念にとらわれないことだ」とアドバイスがあり、会のメンバーは9つの点を4本の直線