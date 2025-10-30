EXILEのMAKIDAIが、30日までに自身のインスタグラムを更新。50歳の誕生日を迎えたことを報告した。MAKIDAIは「沢山のバースデーメッセージを本当にありがとうございます」と書き出し、バースデーケーキを手に笑顔の写真を投稿。これからの抱負をつづった。これにファンからは「爆イケ50歳すぎてビビります！」「何年経ってもまきさんかっこいいです最強です」「50歳になられたなんて信じられないほどカッコよくて素敵です」