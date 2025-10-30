ロッテから育成ドラフト3位で指名された愛知学院大学・杉山諒外野手が30日、愛知県日進市の同大日進キャンパス本部で、榎康弘アマスカウトディレクター、田中良平担当スカウトから指名あいさつを受けた。1メートル71、65キロと細身で、俊足巧打が持ち味の外野手は「マリーンズファンの方々をワクワクさせられるような選手になるので、期待しててください！」とコメントした。