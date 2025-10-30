東北地方を中心に各地で出没が相次ぐ「クマ」。死者数は全国で10人以上に上っています。2025年、特に多いのが市街地での目撃情報。秋田市では市街地にある千秋公園でクマが目撃されるなど出没範囲に変化が―。これは、秋田市のクマの出没情報を落とし込んだ地図。左が出没情報が特に多かった2023年、右が2025年です。比べて見ると2025年は緑の少ないエリアでの出没情報が増えていてクマが市街地まで出てきていることが分かり