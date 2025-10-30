中国の有人宇宙船「神舟21号」を搭載したロケットの発射場＝30日、中国・酒泉衛星発射センター（共同）【酒泉共同】中国宇宙当局は30日、記者会見を開き、中国の宇宙ステーション「天宮」に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから31日午後11時44分（日本時間11月1日午前0時44分）に有人宇宙船「神舟21号」を打ち上げると発表した。飛行士3人が搭乗し、天宮で活動中の「神舟20号」の3人と交代。約半年滞在し、天宮の保守管理の