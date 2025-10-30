北日本新聞社は、きょうまでに関連会社である富山ゴルフの全ての株式を大阪市のゴルフ場運営会社に譲渡したと発表しました。北日本新聞社によりますと、富山ゴルフは1970年設立で、富山市万願寺にある富山カントリークラブの運営会社です。北日本新聞社はゴルフ人口の減少などを背景に、富山カントリークラブの将来像について検討を重ねてきました。その結果、小矢部市の千羽平ゴルフクラブや富山市の八尾カントリ