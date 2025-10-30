高岡市身体障害者協会の60代の元事務員がおととし、協会の資金2100万円余りを着服したとして、きょうまでに業務上横領の疑いで書類送検されていたことが分かりました。送検は今月24日付です。書類送検されたのは、高岡市身体障害者協会の60代の元事務員の女性です。協会の代理人弁護士によりますと、当時協会の会計担当だった元事務員が、2016年から2023年にかけて協会の口座から無断であわせておよそ2100万円を引き出したというこ