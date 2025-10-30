カラバオカップ4回戦、リヴァプール対クリスタル・パレスの一戦が行われ、0-3で日本代表の鎌田大地が所属するアウェイチームが勝利を手にした。10月の時点で、すでにこのカードはすでに3回実現している。コミュニティ・シールド、リーグ戦、そして今回のカップ戦であり、いずれもパレスが勝っている。リヴァプールはこの試合に臨むにあたってメンバーを大きく変更してきた。リオ・ングモハをはじめとする10代の選手が多くメンバー