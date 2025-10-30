Google¤¬É½ÌÀ¤·¤¿¡ÖAndroid¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂåÂØ¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤ÎF-Droid¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ç¡¢Google¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡Ö¥µ¥¤¥É¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤Æ±³¤À¤È¡¢F-Droid¤¬½Å¤Í¤ÆÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£What We Talk About When We Talk About Sideloading | F-Droid - Free and Open Source Android App Repositoryhttps://f-droid.org/2025/10/28/sideloa