オレンジページは10月21日、「髪の悩み」に関する調査結果を発表した。同調査は7月11日〜18日、全国の20歳以上の女性1,177人を対象に、インターネットで実施した。現在、ご自身の髪について何らかのお悩みがありますか。まず、自身の髪について何らかの悩みがあるかを聞いたところ、91.0%が「ある」と回答した。具体的な悩みとしては、「白髪が増えた」が72.3%で最多となり、以下には「髪のパサつき・乾燥」が55.2%、「広がりやす