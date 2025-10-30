ニューウェイジャパンは10月22日、ヘアケアシリーズ「トリキュア」より、「トリキュア フィックスミスト」(4,180円)を発売した。「トリキュア フィックスミスト」(4180円)同商品は、くせ毛やうねり、パサつきなどによる髪の悩みにアプローチするトリートメントミスト。髪の内部のゆがみを整える独自処方により、ドライヤーやアイロンの熱を利用してダメージを補修する熱反応型を取り入れている。こだわりの処方成分により、まとま