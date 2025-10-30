5日に行われた石川県加賀市の市長選挙で初当選を果たした山田利明市長が30日初登庁し、「住民が幸せな加賀市を実現したい」と意気込みを語りました。67歳の山田利明市長は、日の加賀市長選挙で3期12年務めた現職を破り、初当選を果たしました。午前8時ごろ市役所に登庁した山田市長は、職員らおよそ100人に出迎えられました。加賀市・山田利明市長「住民がもっと幸せな加賀市へ、皆さんと一緒に実現していきたい」さっそく市長室に