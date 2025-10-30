ローソンは10月21日、全国46店舗で展開する「MACHI cafe+(マチカフェプラス)」にて、秋冬限定のスイーツ系ホットドリンク2種を販売開始した。「マシュマロカフェモカ」(380円)「マシュマロカフェモカ」(380円)は、ダークチョコレートソースを溶かし込んだカフェラテにマシュマロとチョコレートソースをトッピングしている。ビターな味わいに仕上げている。「マシュマロホワイトモカ」(380円)は、ホワイトチョコレートソースを加え