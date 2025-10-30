Ｊ１清水は３０日、オフ明けで４日ぶりに練習を再開した。静岡市内でサポーターにも公開し、１時間半ほど調整。前日（２９日）にぎっくり腰を発症した秋葉忠宏監督（５０）は“杖”をつきながら指揮し、次節（１１月９日）のホーム・Ｃ大阪戦には間に合わせる覚悟を示した。誰よりも熱い清水の闘将に緊急事態が発生した。秋葉監督はオフだった２９日、自宅で洗濯物を拾おうとした際、腰に痛みを感じ数十分間動くこともままなら