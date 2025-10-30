ファンインターナショナルが展開する人気和食ブランド「米福」は10月24日、「天ぷら寿司海鮮 米福 なんばパークス店」を、大阪市浪速区にオープンした。にぎわい天盛り(なんばパークス店限定メニュー)京都発の和食ブランド「米福」は、「安くて旨いが一番」を掲げ、熟練の職人が素材の旨みを引き立てる天ぷらと寿司、海鮮料理を提供し、幅広い支持を得ている。今回オープンしたなんばパークス店は、京都で培った味と技に、都市型商