レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が、チームのトレーニングに復帰した。久保については9月28日に行われたラ・リーガ第7節バルセロナ戦（●1−2）から2試合連続でスターティングメンバーを外れ、足首の状態が懸念されたまま、10月のキリンチャレンジカップ2025を戦う日本代表メンバーに合流。今月14日に行われたブラジル代表戦（○3−2）では先発に入り、54分までプレーしたが、左足首の痛みが原因で、同試合を最