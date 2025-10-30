国際プロサッカー選手会（FIFPro）は27日、2025年の男子ワールドイレブンの最終候補26名を発表した。世界のプロサッカー選手による投票のみで決まる「FIFPro男子ワールドイレブン」。2万人を超える男子サッカー選手が、年間最優秀チームに投票している。今回の最終候補者は、2024年7月15日から2025年8月3日までに少なくとも30試合以上の公式戦に出場した選手が対象となっており、各ポジションで最も多くの票を獲得した11人の