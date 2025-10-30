日本コープ共済生活協同組合連合会は10月22日、「出産後の想定外コストに関する実態調査2025」の結果を発表した。同調査は8月28日〜30日、第一子が36カ月未満、出産後に子どもが検査や受診、入院や手術を経験した18〜49歳の男女400名を対象に、インターネットで実施した。第一子の出産後、助成金や制度だけではまかなえず、想定外の自己負担となった費用はありましたか？今回の調査では、「第一子出産後の経験」をもとに構成してお