NMB48の安部若菜（24）が30日、大阪市のNMB48劇場で、手紙文化振興アンバサダーに就任し、「2026年用年賀はがき販売開始PRイベント」に青原優花（18）川上千尋（26）塩月希依音（19）坂下真心（20）坂田心咲（19）とともに出席した。手紙を書く、読むという文化や習慣を次世代に伝え、生活の中で大切にしていこうとするプロジェクトを広め、単なる手紙の普及にとどまらず、人と人とをつなぐ豊かなコミュニケーション文化としての手