２０１１年に黒うさＰが作詞・作曲・編曲し、ボーカルに音声合成ソフト「初音ミク」を使用してインターネット上で公開され、大ヒットした楽曲「千本桜」をモチーフにした歌劇「千本桜〜令和間引刻（れいわまびきのとき）〜」が３０日から１１月３日まで東京・代々木のこくみん共済ｃｏｏｐホール／スペースで上演される。「千本桜」はニコニコ動画での再生数は１７００万回、和楽器バンドによるユーチューブの再生回数は１億５０