女子ゴルフの渋野日向子（２６＝サントリー）が?スタイル一新?で不振脱却に挑む。国内女子ゴルフツアー「樋口久子・三菱電機レディス」（３１日開幕、埼玉・武蔵丘ＧＣ）に出場する渋野は、これまで日米両ツアー合わせて５戦連続予選落ちしていたが、４７位で終えた前週では国内２試合連続で決勝ラウンドまでプレーした。３０日の取材対応では「今日はすごく良いショットもパッティングも多かったので、これが試合でできれば