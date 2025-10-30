【モデルプレス＝2025/10/30】元バレーボール界のエース・木村沙織が10月29日、自身のInstagramを更新。息子と愛犬の誕生日を祝ったことを明かし、話題を呼んでいる。【写真】38歳元バレー日本代表「可愛すぎ」2歳息子の顔出しショット◆木村沙織、息子と愛犬の誕生日祝福木村は「しゅぷがお誕生日だったのでケーキでお祝い おめでとう（しゅぷは息子が掘ってきたお芋）」と綴り、愛犬「しゅぷ」が11歳を迎えたお祝いをしたと報告