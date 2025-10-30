【モデルプレス＝2025/10/30】TBSアナウンサーの田村真子が10月29日、自身のInstagramを更新。京都旅でのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】29歳TBSアナ「絵になる」京都でのノースリーブ姿◆田村真子アナ、ノースリーブ姿を公開田村は「すっかり寒くなってしまいましたが、夏の京都」「朝は人がいなくて静寂が気持ちよかったです」とつづり、緑豊かな参道をバックにノースリーブの白トップス姿で立つ自身の写真を