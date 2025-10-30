NTTドコモの映像配信サービス「Lemino」は、9月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計し、「Lemino人気作品月間ランキング」を発表。7月、8月に引き続き、9人組グループ・Snow Manの向井康二がタイドラマ史上初の日本人主演を務めたボーイズラブ・ロマンスコメディードラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』ディレクターズカット版が1位を獲得した。【写真】夕日に照らされ…凛々しい向井康二“ジュンジ”