株式会社ブルボンは11月4日に「キャラメルポップコーン＆スパイシースナックタンドリーチキン風味」を発売。1袋で甘い味と塩辛い味が同時に楽しめる、一石二鳥なお菓子となっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本商品に入っているのは“甘い”キャラメルポップコーンと、“塩辛い”スパイシースナックの2種類のお菓子。内容量は33g、価格はオープンです。キャラメルポップコーンは、丁寧に煮詰めたキ