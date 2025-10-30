タレント・小島瑠璃子（31）が30日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。すっぴんショットを公開した。小島は子供とマイクロブタカフェを訪れたことを報告し、「こどもが撮ってくれたすっぴんボサボサの私」としてナチュラルなすっぴん姿の写真をアップ。続けて「写真撮るの上手！ちゃんと私もブタさんも入ってる！」と子供の撮影の腕を絶賛していた。小島は今月12日に、約2年半の休止を経て芸能活動再開を報告。