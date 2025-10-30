飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は2日目を迎えた。11Rは青山周平（40＝伊勢崎）が勝ち、これで自身9度目の10連勝。先手を奪った高橋義弘をあっさりとかわしてみせた。ただ、10連勝でも達成回数が多すぎて、周囲があっさりしているのがツラいところ。「周囲が“もう騒がれないね”って言うんです。10連勝って凄いことなんですよ。評価してほしいなあ」。第一人者にしか味わえない悩み？を明かした。ただ、