埼玉県川越市は２９日、市からの高額療養費の振り込み時に、通帳への印字ミスがあったと発表した。支給対象の１５６４世帯の金融機関の通帳に、誤って「ソウサイヒ」と印字された。振込先や金額に誤りはなかった。市国民健康保険課の職員１人が振り込み依頼をする際、葬祭費としてデータを提出してしまったという。市民から「誰も亡くなっていないのに、葬祭費名目で振り込みがあった」と指摘があった。市は、対象者におわび