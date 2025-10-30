中国の国有発電設備メーカー、中国東方電気集団が10月29日に明らかにしたところによると、中国が自主開発した26メガワット級海上風力発電ユニットが山東省東営市で送電を始めたとのことです。同ユニットは世界で稼働中の風力発電機の中で、単体容量とローター直径の二つの記録を更新しました。今回発電を開始した26メガワット級海上風力発電ユニットは、ハブ中心の高さが50階建ての高層マンションに相当します。ローターの設計直径