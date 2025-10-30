Photo:吉嗣裕馬 11年ぶりのリニューアル。1994年“走れるビジネスシューズ”をコンセプトに誕生したランウォーク。僕も過去に試したことがありますが“走れる”は決して比喩ではありません。それもそのはず、日本が誇るスポーツシューズブランド「アシックス」がランニングシューズの技術を駆使しているのですから。今夏で7シリーズ目なのですが、2014年リリースの6シリーズが長かった。実用