香川県高松市花ノ宮町のマンションで拳銃や実弾などを所持したとして、銃刀法違反などの疑いで今月（10月）逮捕されていた農業の男性を、高松地検は不起訴処分としました。 不起訴の理由については証拠により判断した結果としています。同じ容疑で逮捕された暴力団組長の男は起訴されています。